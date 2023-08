Twee aanhoudingen na bedreiging Boermarke

Het was vrijdagavond rond 18.15 uur toen een vrouw bij de politie meldde dat ze werd bedreigd met een vuurwapen aan de Boermarke. Politieagenten gingen erheen en spraken met de vrouw. De mannen waren inmiddels in een busje gestapt en ervandoor. Na snel speurwerk zagen ze de bus rijden en de agenten zetten hem stil op de kruising van het Oostplein met de Van Walsumweg. Omdat de mannen mogelijk een vuurwapen bij zich hadden, waren de agenten genoodzaakt een BTGV (benaderingstechniek gevaarlijke verdachten) uit te voeren. De bestuurder was niet van plan om te luisteren en liet ook zijn handen niet zien. Dat was reden genoeg voor de politie om een waarschuwingsschot te lossen. Vervolgens deden ze wel wat er werd gevraagd en zijn ze aangehouden. Het gaat om de bestuurder van 37 en een 39-jarige bijrijder. De bestuurder was onder invloed en in zijn auto lag drank, een lachgascilinder en meerdere zwarte ballonnetjes. Het vuurwapen is vooralsnog niet gevonden.