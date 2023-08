Ekehaar - Minderjarige overleden bij ernstig verkeersongeval

Ekehaar - De politie kreeg dinsdag 29 augustus rond 02.15 uur de melding van een ernstig eenzijdig verkeersongeval aan de Hemmenweg in Ekehaar. De hulpdiensten troffen daar een auto die tegen een boom was gebotst. In de auto zaten vijf minderjarigen. Vier van hen komen uit Assen en één jongere komt uit Rolde. Geen van de inzittenden was in het bezit van een rijbewijs.