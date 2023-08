Getuigen mogelijk geweldsincident omgeving Oosterdok gezocht

Getuigenoproep

De politie heeft op dit moment geen concrete aanwijzingen dat het geweldsincident inderdaad heeft plaatsgevonden. Gezien de aard van de gedeelde informatie en de manier waarop deze informatie bij de politie is gekomen, heeft een rechercheteam de zaak toch in onderzoek. Het team is dringend op zoek naar mensen die mogelijk meer over de zaak weten.

Bent u getuige geweest van een situatie die iets te maken kan hebben met dit geweldsincident? Heeft u hier misschien camerabeelden van? Of weet u meer over een mogelijk slachtoffer? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Via het tipformulier kunt u ook uw informatie delen en is het mogelijk om beeldmateriaal met de politie te delen. Het onderzoeksnummer van de zaak: 2023174374.