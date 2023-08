Getuigenoproep gewapende overval Buikslotermeerplein

Overval

Om 00:19 uur kreeg de politie de melding van de overval en ging direct met meerdere eenheden ter plaatse. Toegesnelde agenten troffen twee geschrokken medewerkers aan, gelukkig waren zij ongedeerd. De politie heeft ter plaatse gezocht naar de verdachten, maar deze niet meer aan kunnen treffen. Het onderzoek naar de overval wordt voortgezet door de recherche en zij kunnen hulp gebruiken van getuigen.

Signalement

De twee mannen droegen tijdens de overval beiden bivakmutsen en handschoenen, volgens getuigen leken de daders goed te weten waar ze moesten zijn. De politie komt graag in contact met personen die mogelijk beeldmateriaal hebben rondom dit tijdstip waar de verdachten op staan. Of met mensen die iets hebben gezien of gehoord over de overval. De politie deelt het volgende signalement over de verdachten:

Twee mannen

Tussen 18 – 20 jaar oud

Een persoon een mager postuur, de ander een voller postuur

Ze droegen donkere kleding

Opvallend was dat een van de mannen een rode shopperbag droeg

Heeft u iets gezien wat met deze overval te maken heeft? Bel dan 0900-8844 of geen uw informatie door via het onderstaande tipformulier. Informatie kan ook anoniem gedeeld worden via www.meldmisdaadanoniem.nl.