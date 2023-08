Vermoedelijke drugsdealer binnenstad Utrecht opgepakt

Vanaf juni 2023 komen er veel klachten binnen over een woning aan de Wittevrouwensingel. De overlast zou komen van gebruikers en dealers in en rondom de woning. De politie heeft meerdere constateringen van overlast en vermoedelijk handel in harddrugs waargenomen.

Op dinsdagmiddag 29 augustus valt de politie de woning binnen. Hierbij wordt de 41-jarige man aangehouden en wordt er een geruime hoeveelheid drugs aangetroffen. Het vermoeden is dat deze persoon ook veel van de overlastplegers in binnenstad Utrecht van drugs voorziet. Kortom een mooie aanhouding. De politie doet verder onderzoek.

Wat kunt u doen?

Meldingen van inwoners helpen bij de aanpak van criminaliteit. Inwoners die verdachte situaties zien of vermoeden dat er in hun buurt criminele activiteiten plaatsvinden, kunnen dat melden bij de politie. Dit kan via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.