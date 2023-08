Man meldt zich met vuurwapen en mes Stationsplein Amsterdam

Amsterdam - In de nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 augustus 2023 is een man (32) aangehouden op het Stationsplein voor het bezit van een vuurwapen en een mes. Zijn spullen zijn door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzocht omdat hij mogelijk ook explosieven bij zich had, dit bleek niet het geval.