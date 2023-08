Aanhouding na steekincident nabij Haagse bouwmarkt

Afgelopen maandagavond raakte een 27-jarige vrouw uit Nootdorp gewond bij een steekincident nabij een grote bouwmarkt in Den Haag. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd en daar behandeld aan haar verwondingen. De verdachte vluchtte na het steekincident, maar kon later op de avond worden aangehouden. Voor dat moment was er op basis van signalementen al een aanhouding verricht. Deze vrouw bleek niets met incident te maken te hebben en is dezelfde avond op vrije voeten gesteld.