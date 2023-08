Twee explosies in Rotterdam en twee aanhoudingen

Bron afbeelding: Nieuws op Beeld

De eerste explosie vond rond 03.00 uur plaats bij een portiek aan de Rembrandstraat in Rotterdam Noord. Er raakte niemand gewond. Ook zijn er twee ruiten vernield van een woning op de 1e etage. Mogelijk is dit veroorzaakt door een steen die daar doorheen is gegooid. Niet veel verderop, op de Noordsingel hield de politie twee mannen op een scooter aan. Zij hadden een tas bij zich met daarin brandbare stoffen. De twee mannen, een 23-jarige man uit Spijkenisse en een 24-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats werden aangehouden. Hun scooter is in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie doet verder onderzoek naar de explosie.

De andere explosie vond rond 04.30 uur plaats bij een portiek aan de Boezemstraat in Rotterdam Crooswijk. Ook hier raakte gelukkig niemand gewond. Wel raakte de deur van de portiek beschadigd. De Forensische Opsporing en Team Explosieven Verkenning doen onderzoek naar de ontploffing.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over deze explosies. Heeft u informatie of tips en dit nog niet gedeeld met de politie? Neem dan contact op via onderstaande opties.