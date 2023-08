Getuigen gezocht schietincident

Nadat agenten een melding kregen over een mogelijke schietpartij, gingen zij meteen ter plaatse. Toen zij bij de uitgaansgelegenheid aan kwamen, troffen zij daar een 36-jarige Hagenaar gewond aan. Het slachtoffer was nog aanspreekbaar en werd vervoerd naar het ziekenhuis, waarna de politie een onderzoek startte naar het incident.

Getuigen en slachtofferhulp

Gezien het tijdstip en de locatie van het schietincident waren veel mensen op straat en zijn er getuigen van het incident geweest. Dat is natuurlijk enorm heftig om mee te maken. Als u behoefte heeft aan contact slachtofferhulp, klik dan hier voor meer informatie. Heeft u informatie of camerabeelden (denk ook aan filmpjes met/op uw telefoon, beveiligingscamera’s, videodeurbelbeelden of dashcambeelden), dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande manieren. Dat kan uiteraard ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. U kunt via onderstaande knop ook meteen uw beelden uploaden.