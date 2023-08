Slachtoffer ernstig gewond na botsing

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ook de traumahelikopter landde. Het is onbekend wat de toedracht is van het ongeval. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord van het ongeval? Of heeft u beelden die het onderzoek kunnen helpen? Neem contact op via 0900 8844 of via onderstaand tipformulier.