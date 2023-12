Explosies in Opsporingsprogramma’s

Explosies - Jacob Schorerlaan - Den Haag

Twee explosies vonden kort na elkaar plaats op hetzelfde adres in Den Haag. Dit gebeurde aan de Jacob Schorerlaan in Den Haag. De eerste explosie vond plaats op dinsdagnacht 29 augustus. Een onbekende plakte een zelfgemaakt explosief tegen de voordeur en heeft deze tot ontploffing gebracht. Op dat moment was het gezin gelukkig niet thuis. Dat neemt niet weg dat de schrik er goed in zat. Op camerabeelden is te zien dat de verdachte richting het Anna Blamanplein, of in de richting van de Groenteweg wegvluchtte. Ongeveer een maand later, op woensdagochtend 4 oktober vond er weer een explosie plaats op hetzelfde adres. Dit keer waren de bewoners wel thuis en is het een geluk geweest dat er geen gewonden vielen. De politie vermoedt dat de twee incidenten een verband met elkaar hebben, maar daar wordt nog uitvoerig onderzoek naar gedaan. In zowel Team West als Opsporing Verzocht worden er camerabeelden getoond van de verdachten.

Bankhelpdeskfraude - Deimanstraat - Den Haag

Begin september wordt een inwoonster uit Den Haag gebeld door een zogenaamde medewerker van een bank. Deze ‘medewerker’ vertelde dat er problemen waren met haar bankrekening en dat haar bankpas zou worden opgehaald. Later die dag is de bankpas bij de woning van het slachtoffer door opgehaald. Vervolgens is er met deze bankpas verschillende keren gepind bij geldautomaten in Den Haag. In de uitzending van Team West worden er camerabeelden getoond van de pinner.

Aanranding - Koningin Julianaplein - Den Haag

Een onbekende man randde In een volle tram ter hoogte van het Koningin Julianaplein in Den Haag wordt een 15-jarig meisje een 15-jarig meisje aan. Dit gebeurde vorig jaar zomer in een volle tram ter hoogte van het Koningin Julianaplein. Deze onbekende man deed dit op zo'n stiekeme slinkse manier dat het niemand is opgevallen. Het slachtoffer bevroor op het moment dat de man haar betaste en durfde niks te zeggen. De onbekende man was ingestapt bij de halte Monnickendamplein in tramlijn 6 die in de richting reed van het Centraal Station. De man heeft het slachtoffer meerdere keren bij haar borst gepakt. Bij het Centraal Station zijn is het slachtoffer en de onbekende man uitgestapt. In de uitzending van Team West worden camerabeelden getoond van deze onbekende man.



Uitzendingen

