Man gearresteerd na inbraak in woning

Bij aankomst van de politie gingen twee verdachten er vandoor, nadat er was ingebroken in een woning. Eén van de verdachten wist te ontkomen, terwijl de andere met behulp van een teaser en pepperspray onder controle werd gebracht en aangehouden. Diverse gestolen goederen werden door de verdachten weggegooid en later door de politie teruggevonden.



De politie voert momenteel een onderzoek uit naar de identiteit van de ontkomen verdachte.



2023265717