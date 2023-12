Eén aanhouding leidt naar verdachten in twaalf zaken

Er werd contact gelegd met het slachtoffer met de smoes dat de bankpas met pincode opgehaald moest worden. Even later werd de pas opgehaald door de 21-jarige man. Dankzij de alerte melder – die de man herkende van beelden vanuit een ander filiaal - kon hij aangehouden worden. Bij zijn aanhouding had de man de gestolen pas en goederen die betaald waren met de pas in zijn bezit. Zijn telefoon is toen in beslag genomen voor onderzoek.

Uit de gegevens in de telefoon bleek dat er een groter netwerk van fraudeurs achter zat. Met deze informatie kon de politie op maandag 11 en dinsdag 12 december nog twee aanhoudingen verrichten. Deze twee mannen uit Kampen en Amsterdam van 22 en 23 jaar worden verdacht van oplichting. De eerste aangehouden man is opnieuw aangehouden vanwege zijn betrokkenheid bij de twaalf ontdekte aangiftes. De drie hebben al voor zeker 37.000 euro afgenomen en diverse goederen gestolen. Zij richtten zich op alleenstaande, oudere vrouwen. Het gaat om aangevers door het hele land; in Rotterdam, Leiden, Oosterhout, Marken, Schagen, Amersfoort en Den Bosch.

Meld vermoedens en verdachte situaties

Deze vorm van oplichting komt helaas vaak voor. Het is voor slachtoffers niets om je voor te schamen. De criminelen gaan namelijk erg gewiekst te werk. Ze doen hun best om zo geloofwaardig mogelijk over te komen en besteden veel tijd aan het creëren van vertrouwen. Sommige criminelen weten veel van het slachtoffer. Dat kan komen doordat diens gegevens uit een datalek zijn bekend geworden. Ze kunnen ook juist de druk opvoeren in zo’n gesprek en aangeven dat snel handelen van belang is. Of soms kan het juist een intimiderend gesprek zijn.

Wat kunt u zelf doen om oplichting te voorkomen?

Uw bank of andere overheidsinstanties zullen u nooit bellen en vervolgens onder druk zetten om snel te handelen;

Uw bank of andere overheidsinstanties vragen nooit om persoonlijke gegevens (BSN, pincode of andere betaalgegevens) en ook niet om een (doorgeknipte) pinpas;

Bij enige twijfel: hang direct op.

Bel daarna met het officiële telefoonnummer van de instantie die u probeerde te bereiken. Controleer of het verhaal klopt;

Het kan gebeuren dat de crimineel die u belt een telefoonnummer geeft om ze terug te kunnen bellen. Ook dit hoort bij de werkwijze van deze criminelen. Dat telefoonnummer is namelijk vals. Zoek dus altijd zelf het officiële nummer van de instantie op.

Wat als u toch slachtoffer bent geworden?

Bel direct de bank om de pinpas te laten blokkeren;

Doe altijd aangifte bij de politie via 0900 – 8844 of kijk op www.politie.nl.

Het doen van aangifte is belangrijk. Dat blijkt wel uit deze zaak die leidde naar twaalf eerdere aangiften.