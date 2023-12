Politie zoekt getuigen van mishandelingen van vrouwen in Amsterdam

De eerste melding van een mishandeling kwam binnen om 02.15 uur op de Spuistraat, gevolgd door een incident om 02.50 uur op de Elandsgracht. Het mogelijk laatste incident vond plaats op het Centraal Station rond 03.20 uur. In de Spuistraat heeft een oplettende taxichauffeur gezien dat vrouwen van hun fiets werden getrokken of geduwd. De chauffeur heeft direct 112 gebeld. Toegesnelde agenten treffen geen slachtoffers aan in de omgeving, maar de recherche wil graag in contact komen met de eventuele betrokkenen.

Heb jij iets gezien?

De recherche heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar vrouwen en eventuele getuigen die in de nacht van dinsdag op woensdag 13 december met deze incidenten te maken hebben gehad of iets hebben gezien of gehoord. Heb je informatie? Laat het de recherche alsjeblieft weten. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kun je gebruik maken van onderstaand tipformulier.