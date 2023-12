Verdachte aangehouden na overval aan het Kwinkenplein

Melding overval

Omstreeks 18:00 uur ontvingen we een melding van een overval, mogelijk onder dreiging van een steekwapen, op een winkel aan het Kwinkenplein. Direct na de melding zijn we met meerdere eenheden ter plaatse gegaan. Ter plaatse troffen we een steekwapen aan maar geen verdachte. Dit steekwapen is in beslag genomen. Er is niemand gewond geraakt.



Aanhouding verdachte

Kort na de melding hebben we aan de Kreupelstraat een verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij deze overval. Dit gaat om een 50-jarige man uit Groningen. Ook hebben we met getuigen gesproken. Bij de overval is een klein geldbedrag buitgemaakt. Dit geldbedrag is in beslag genomen. De politie doet onderzoek en de man zit vast en wordt verhoord.