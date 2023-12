Verdachte aangehouden voor verspreiden persoonsgegevens agent

De politie ontdekte dat er op diverse sociale media pagina’s een naam en foto en andere persoonlijke gegevens genoemd werd van een hoofdagent uit Noord-Nederland. Het delen van dit soort gegevens heeft een enorme inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de agent. Niet alleen heeft het zogeheten ‘doxing’ invloed op het gevoel van veiligheid, het heeft ook veel impact op familieleden en de directe omgeving van slachtoffers.

Onderzoek

De politie startte een onderzoek en de agent deed aangifte. Er werd zowel digitaal als tactisch onderzoek verricht, wat uiteindelijk leidde tot de aanhouding van de 24-jarige man. De man is verhoord over zijn betrokkenheid bij het online verspreiden van de gegevens en wordt op dit moment verdacht van belediging en smaad. Na het verhoor is hij weer in vrijheid gesteld. Hij blijft wel verdachte in het onderzoek.

Doxing wordt strafbaar

Doxing, het delen van persoonsgegevens van een ander met de bedoeling om diegene te intimideren, wordt vanaf 1 januari 2024 strafbaar. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, zoals adressen, maar ook foto’s. Doxing is per definitie persoonlijk van aard en kan een sterk ontregelend effect op de privésituatie van het slachtoffer en zijn/haar omgeving hebben. Doxing gaat in de praktijk vaak gepaard met delicten als bedreiging, opruiing, belediging of smaad. Het delict kan ook leiden tot veel ernstige delicten die het leven of de veiligheid van de gedoxte slachtoffers in gevaar brengt.