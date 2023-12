Ultieme kans om te werken bij de politie eenheid Den Haag

De vacature recherchemedewerker staat nu online. Mensen met als achtergrond minimaal MBO3, of HBO en WO- diploma kunnen reageren. Het biedt mensen zonder politieacademie nu de ultieme kans midden in de operatie te gaan werken en te ondersteunen bij de aanpak van onder andere high impact crime, migratiecriminaliteit, milieu of gedigitaliseerde criminaliteit. De werkplek van deze nieuwe medewerker vind je bij de districtsrecherche/Dienst Regionale Recherche van de eenheid Den Haag. Indien nodig volg je de boa-opleiding en je start met een inwerktraject. Tijdens dit inwerktraject ga je onder begeleiding al aan de slag met allerlei verschillende zaken. Een mooie kans dus bij te dragen aan onderzoeken en ervaring op te doen binnen de politie.

Schaarste creëert innovatie en creativiteit

De Eenheid Den Haag kampt met krapte op de bezetting van de opsporing. Dit geldt niet alleen voor de recherche maar ook voor de opsporing in de basisteams. De basisteams behandelen veelvoorkomende criminaliteit (VVC). Van oudsher wordt VVC opgepakt door ‘generiek’ opgeleide agenten. Deze agenten hebben de 2-jarige Politieacademie doorlopen. De krapte kent verschillende oorzaken. Een belangrijke oorzaak is de vergrijzing. Daarom heeft de Politieacademie een forse klus om zoveel mogelijk agenten op te leiden in de komende jaren. Het duurt daarmee een aantal jaren voordat de politie weer op sterkte is. Daarom moest er worden gezocht naar een innovatieve en creatieve oplossing.

Alternatieve instroom blijkt succesvol

Als alternatief en ter overbrugging is daarom het idee opgevat of het tijdelijk inzetten van extra medewerkers met een BOA diploma soelaas biedt. Dit bleek succesvol. Het project ‘Alternatieve Instroom’ binnen de eenheid Den Haag heeft inmiddels geleid tot het aanstellen van ruim 40 medewerkers (fulltime en parttime). Zij worden onder ‘alternatieve instroom’ geschaard omdat deze medewerkers niet de volledige opleiding bij de Politieacademie hebben gevolgd. In plaats daarvan hebben zij een BOA opleiding behaald met daarop aansluitend een leerwerktraject van 5 maanden waarin ze de benodigde kennis en ervaring hebben opgedaan om de veelvoorkomende criminaliteit op te pakken. De nieuwe medewerkers nemen aangiftes op, horen getuigen en verdachten, ondersteunen bij doorzoekingen, kijken camerabeelden uit, en voeren onder begeleiding van bewapende collega’s buurtonderzoeken uit en maken strafdossiers op.

Verrijking

De medewerkers vormen een divers gezelschap met betrekking tot opleidingsachtergrond en werkervaring. Een verrijking voor de eenheid Den Haag en tegelijkertijd een kans voor mensen die interesse hebben in werken bij de politie. De politie zet juist in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.

Kweekvijver

In het afgelopen jaar bleek dat er een grote gemeenschappelijke deler was, namelijk dat de medewerkers allemaal enorm gemotiveerd zijn om bij de politie te werken en dan vooral bij de opsporing. Meerdere van deze nieuwe medewerkers zijn inmiddels zo enthousiast over werken bij de politie, dat zij zich hebben aangemeld voor de politieopleiding bij de Politieacademie of voornemens zijn dit te doen na hun studie. Zo wordt deze groep ook een kweekvijver voor de instroom voor agent. Het initiatief is nu vooral een antwoord op de tijdelijke krapte op de bezetting. De aanstellingen voor deze rol zijn steeds voor 3 jaar. Het beeld van nu is dat veel van de medewerkers die via de alternatieve instroom zijn binnengekomen op eigen initiatief doorstromen naar andere ‘vaste’ functies in de operatien of ondersteuning.

‘Supertrots!’

Naar aanleiding van de huidige positieve ervaringen van dit traject, is er besloten om nu opnieuw een werving open te zetten voor nieuwe medewerkers te werven ten behoeve van de Districtsrecherche en de Dienst Regionale Recherche. Chiu Man, Hoofd Operatiën, laat weten: ‘Ik ben supertrots op deze nieuwe route om nieuwe collega’s binnen te halen en op te leiden voor een deel van ons mooie politiewerk. Dit gaat ons echt helpen in deze tijd van tekorten en de krapte op de arbeidsmarkt’. Het lijkt er dus op dat met deze werkwijze nieuw potentieel aangeboord kan worden voor het werken bij de politie. Potentieel dat wel in de uitvoering wil werken maar liever niet in uniform op straat. In het kader van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt kan dit potentieel ook in duurzaam karakter van belang worden

Interesse?

Heb je vragen, wil je een van onze collega’s ontmoeten en ben je geïnteresseerd? Kom naar de voorlichtingsavond op 20 december van 19.00 – 21.00 uur op de Yp aan de Katschiplaan 10 in Den Haag. Geef je snel op voor deze voorlichtingsavond. Aanmelden kan via jasper.hermans@politie.nl.

Of reageer meteen door te solliciteren, klik dan hier. Solliciteren kan tot 3 januari 2024 via de button op de website. De selectiegesprekken vinden naar verwachting in week 5 van 2024 plaats.