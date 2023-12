Geef jij je waardevolle spullen mee aan een vreemde?

Deze werkwijze is inmiddels bij steeds meer mensen bekend en wordt daardoor gelukkig steeds minder lucratief. Tijd voor criminelen om wat nieuws te verzinnen. De laatste tijd krijgen wij meldingen dat er namens de politie wordt gebeld of aangebeld, en dat mensen gevraagd wordt hun waardevolle spullen mee te geven om op te laten slaan op het politiebureau. Vaak aangevuld met angstaanjagende verhalen van dieven die het op hun eigendommen voorzien zouden hebben. Met name ouderen en kwetsbare mensen zijn het slachtoffer, ook mensen die nooit verwachtten hierin te trappen. En neem het ze maar eens kwalijk, iemand belt, legitimeert zich als politiemedewerker en komt met een verhaal dat inspeelt op angst.

Wij namen de proef op de som. Op straat in Haarlem vroegen we voorbijgangers of zij hun spullen wilden afgeven, omdat er zoveel ingebroken wordt. Gelukkig kregen we nul op rekest. Hebt u mensen in uw omgeving die mogelijk kwetsbaar zijn voor dergelijke oplichtingstrucs? Maak deze werkwijze bekend en bespreekbaar: De politie komt niet aan de deur om spullen op te halen.

Wordt u benaderd en twijfelt u aan iemands intentie? Hang op of sluit de deur en maak melding bij de politie op 0900-8844.