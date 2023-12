Getuigen gezocht vernielingen door zwaar vuurwerk

De explosies veroorzaakt door het zware vuurwerk zorgde voor grote schade. Bij de horecagelegenheid aan het Hobbemaplein sloeg de voordeur eruit en bij het bedrijfspand zijn ramen vernield. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen die iets gezien, gehoord of eventuele beelden hebben. Ook wordt onderzocht of er een verband is tussen beide vernielingen.

Uw informatie helpt

Heeft u iets gezien of gehoord van de explosie? Of heeft u camerabeelden bij uw woning/auto waarop iets te zien is? Heeft u weet van conflicten, van mensen die zich bezighouden met explosies, voorbereidende handelingen of handel in zwaar vuurwerk? Deel deze informatie met de politie door te bellen naar 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.