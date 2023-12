Man aangehouden voor overval winkel Leiden

Rond 10.30 uur kreeg de politie een melding van een overval in een winkel aan de Langegracht in Leiden. Bij de overval werd het personeel bedreigd. De medewerkers raakten daarbij niet gewond. De verdachte ging er met een geldbedrag vandoor.



Kort daarna heeft de politie de verdachte gesignaleerd en kon de overvaller door agenten op de 2e Binnenvestgracht in Leiden worden aangehouden. Na onderzoek werd een geldbedrag aangetroffen of dat de buit is van de overval zal worden onderzocht. De verdachte zit vast en zal worden gehoord.

Heeft u informatie?

De politie is nog op zoek naar getuigen van de overval in Leiden op zondagochtend 17 december omstreeks 10.30 uur. Heeft u informatie die voor ons onderzoek van belang kan zijn, dan komen we graag met u in contact. U kunt informatie met ons delen via 0900 - 8844. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.