Drie minderjarigen aangehouden in verband met gewapende woningoverval Dordrechtweg

Afgelopen donderdag plaatsten we op social media een bericht over een anonieme brief die we over de zaak ontvingen, waarin we de schrijvers van de brief opriepen om zich bij ons te melden. De schrijvers van de brief gaven aan dat hun kinderen betrokken zijn geweest bij de overval en dat zij inmiddels een goed gesprek met hen hebben gevoerd. Ook vroegen ze ons in de brief om excuses over te brengen naar het slachtoffer. De post op social media heeft een rol gespeeld bij de aanhouding, maar ook tips die binnenkwamen nadat het programma Plaats Delict op 26 oktober aandacht aan deze zaak besteedde, hebben geholpen. Het onderzoek is in volle gang; omdat het minderjarige verdachten betreft zijn we terughoudend met verdere informatie.