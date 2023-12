Stijging in meldingen babbeltrucs

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters burgers proberen te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Waar eerder de pinpas en pincode vaak als middel werden gebruikt, is er nu een andere vorm van babbeltrucs te zien waar burgers slachtoffer van worden. Een (meestal) vrouwelijke verdachte belt met een smoes aan bij de woning. Zij vertelt dat ze bijvoorbeeld pen en papier nodig heeft of vraagt of ze even binnen mag wachten, want haar afspraak is te laat. De verdachte laat de deur vervolgens een stukje open. Wanneer het slachtoffer binnen aan de praat wordt gehouden, komt er een tweede (mannelijke) verdachte de woning binnen. Hij doorzoekt de woning en neemt een buit mee. Vaak gaat dit om sieraden.



Wat kunt u doen?

Laat onbekenden nooit binnen;

Bewaar waardevolle spullen op een veilige plek of huur bijvoorbeeld een kluis bij de bank;

Geeft nooit uw bankpas en pincode af. Een bank zal hier nooit om vragen;

Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een instantie of bedrijf komt;

Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen en dergelijke komen nooit zonder afspraak bij u thuis voor financiƫle zaken. Vraag hen later terug te komen en bel naar de instantie om hun verzoek te controleren.

Aangiften

Bent u slachtoffer van een babbeltruc en de dader is verdwenen? Bel dan met de politie op nummer 0900-8844. Als de dader nog in de buurt is, belt u met 112.