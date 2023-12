Nieuwe politie-cao ondertekend

Nadat de minister, bonden en korpsleiding een onderhandelaarsakkoord hadden gesloten, zijn de bonden gestart hun achterban te raadplegen. In alle eenheden zijn fysieke bijeenkomsten georganiseerd, aangevuld met digitale sessies waarin de bonden het bereikte akkoord hebben toegelicht en de leden vragen over het akkoord konden stellen. Aansluitend aan deze bijeenkomsten is de leden gevraagd of ze konden instemmen met het voorliggende onderhandelaarsakkoord, wat een ruime meerderheid heeft gedaan. Mede daarom hebben de besturen de minister laten weten akkoord te zijn. Op 19 december 2023 is de cao ondertekend. Het arbeidsvoorwaardenakkoord loopt van 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025.