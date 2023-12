Getuigen gezocht gewapende overval juwelenbezorger Diemen

Diemen - De politie is een groot onderzoek gestart naar de gewapende overval op een juwelenbezorgdienst in Diemen dinsdagochtend 19 december. Meerdere verdachten zijn met onbekende buit voortvluchtig. De politie is dringend op zoek naar getuigen.