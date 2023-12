Twee aanhoudingen in cocaïnewasserij

Onderzoek naar cocaïnewasserij

Het onderzoek is nog in volle gang en de verdachten worden gehoord. Zij zitten momenteel in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. We delen daarom geen verdere informatie.

Wat is een cocaïnewasserij?

Om cocaïne over de grens te smokkelen worden normale producten gebruikt. De cocaïne wordt via een chemisch proces in normale producten (denk aan kleding) ‘ingewassen’. In het land van bestemming wordt het dan weer uitgewassen.

Meld!

Een productie (of opslag) locatie voor drugs in je omgeving is levensgevaarlijk. Dat je melding maakt als je iets verdachts ziet is dan ook van groot belang. Zie je iets verdachts bij een woning, bedrijf of loods, of wordt er in je omgeving mogelijk drugsafval gedumpt? Bel 112.

Heb je een vermoeden van een mogelijke locatie waar drugs worden geproduceerd of opgeslagen? Bel dan met 0900-8844. Via politie.nl kun je online jouw melding doen. Liever anoniem melden? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of ga naar de site van Meld Misdaad Anoniem.