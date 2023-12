Overleden man aangetroffen Frekeweg, politie zoekt getuigen

De politie kreeg op donderdagochtend rond 08.45 uur een melding dat er een overleden man in het park naast een fietspad lag. Direct werd een groot onderzoek gestart waarbij rechercheurs en forensische specialisten werden ingezet. Door een politiehelikopter werden beelden gemaakt.



Team Grootschalige Opsporing

Naar aanleiding van het aantreffen van de overleden man is er onder leiding van een officier van justitie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Het team probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.



Getuigenoproep

Van de locatie waar het slachtoffer werd aangetroffen is bekend dat daar veel gewandeld en gefietst wordt. Ook worden rond deze locatie honden uitgelaten. De politie is dringend op zoek naar getuigen die mogelijk iets is opgevallen tussen woensdagmiddag 20 december en donderdagochtend 08.45 uur in het park of de omgeving daarvan. Heeft u belangrijke informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via de gratis Opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem (M) via 0800-7000. Tippen kan ook via het onderstaand tipformulier.