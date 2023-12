Politie onderzoekt brandstichting slagerij

De politie ontving rond 01.15 uur de melding van een brand aan de Stationsweg. Op de locatie zagen de agenten dat de slagerij brand- en glasschade had opgelopen. Mogelijk veroorzaakt door vuurwerk. Niemand raakte gewond. Na de brandstichting liep een verdachte, volledig in het zwart gekleed, weg in de richting van de Huijgensstraat.

Iets gehoord of gezien?

De politie komt graag in contact met mensen die iets gehoord of gezien hebben. Was u getuige? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000.