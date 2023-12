Terugblik 2023: 'We hebben te vaak op die A12 gestaan'

Geen voldoening

'Naar mijn gevoel hebben wij veel te vaak op die A12 gestaan. Ik was ook al bij de XR-betogingen in het voorjaar. We zijn met zeven pelotonscommandanten in Den Haag, zodat we konden rouleren. Het is niet te doen om als pelotonscommandant dagelijks een inzet te draaien, je eigen werk gaat ook nog door.

De eerste week heb ik voornamelijk gedraaid met collega’s uit Den Haag, daarna kwam de bijstand uit het hele land en werd het zo verder opgevuld. Al die acties op een rij was vooral voor ons een hele zware belasting. Het gaf ook geen voldoening, omdat je demonstranten aanhield, die gelijk weer werden heengezonden. In het begin gingen ze direct terug en zaten ze weer op de A12. Met een aanhouding wil je een overtreding doen stoppen, maar dat bereikten we hiermee niet.'