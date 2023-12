Aanhoudingen na beroving bij metrostation Eendrachtsplein

Foto: stockfoto politie



Tijdens de beroving bij het metrostation Eendrachtsplein aan de Wytemaweg is de telefoon en geld van het slachtoffer afhandig gemaakt. Hij raakte gewond door het mes en is aan zijn verwondingen behandeld. Agenten startten een onderzoek en konden met behulp van camerabeelden even later drie verdachten op de Van Oldenbarneveltstraat aanhouden. Het gaat om een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, 26-jarige man uit Ter Apel en een 22-jarige man uit Rotterdam. Er waren nog één of twee verdachten betrokken bij de beroving, dus meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.