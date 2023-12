Onderzoek naar beschieting Haagse woning

Rond 23:45 uur kreeg de politie een melding van een schietincident op De Gaarde in Den Haag. Ter plaatse werden meerdere hulzen aangetroffen en bleken er kogelinslagen in een voordeur te zitten. Niemand raakte gewond. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De politie startte direct een onderzoek. Bij dat onderzoek kan het rechercheteam de hulp van getuigen goed gebruiken. Heeft u camerabeelden van een deurbelcamera, beveiligingscamera of dashcam of heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op via 0900-8844 of druk op de link naar het meldformulier onder dit bericht