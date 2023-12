Politie vindt hoeveelheid vuurwerkexplosieven in Haagse woning

De politie kwam de vuurwerkexplosieven op het spoor nadat het een dag eerder een auto controleerde in Rijswijk waarin een aantal vuurwerkexplosieven werd aangetroffen. Verder onderzoek leidde naar de woning van de verdachte, waar nog eens een grote hoeveelheid vuurwerkexplosieven werd gevonden.

Illegaal (officieel: verboden consumenten)vuurwerk is vaak gevaarlijk omdat de explosieve massa flitspoeder bevat. Dit is instabiel en kan zelfs door wrijving of statische elektriciteit tot ontbranding komen. Daarnaast is het vaak massaexplosief, wat inhoudt dat als een stuk vuurwerk ontploft, de rest van het vuurwerk op hetzelfde ontbrandingsmoment meegaat in deze explosie.

Als u vermoedt dat ergens (verboden) consumentenvuurwerk illegaal wordt opgeslagen, verhandeld of vervoerd, meld dit dan bij de politie. U kunt ook anoniem melden.