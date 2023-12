Twee aanhoudingen na steekincident AZC Budel

Budel - Bij een steekincident op het asielzoekerscentrum (AZC) in Budel raakte in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond. Hij liep een snijwond op in zijn nek. Agenten hielden twee mannen aan op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Het slachtoffer en de verdachten wonen op het AZC.