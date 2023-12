Tankstation overvallen in Leeuwarden

Rond 12.40 ontving de politie melding van een overval bij een tankstation aan de Prof. Mr. P.S. Gebrandyweg in Leeuwarden. Hierbij is een geldbedrag buit gemaakt. De verdachte is er te voet vandoor gegaan, mogelijk in de richting van de Vrijheidswijk. De politie is opzoek naar de verdachte.

Signalement

De politie is op zoek naar een man met licht getinte huidskleur in zwarte kleding. De verdachte droeg zwart vest met capuchon en een wit logo op de linkerborst. Ook droeg hij een zwarte sportbroek met witte strepen op de zijkant van de benen en zwarte schoenen. Verder droeg de verdachte een zwarte heuptas.

Getuigen en beelden gezocht

De politie doet onderzoek en is op zoek naar de verdachte. Bent u getuige geweest? Of heeft u beelden waarop de verdachte mogelijk is te zien? Neem dan contact op via 0900-8844. U kunt ook anoniem contact opnemen via Meld Misdaad Anoniem (online of via 0800-6070).