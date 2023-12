Verdachten zware mishandeling aangehouden

Agenten kregen maandag 13 november vlak na middernacht de melding dat er op de Hoflaan iemand mishandeld was door een groepje mannen. Op de Hoflaan troffen zij het slachtoffer zittend in een portiek aan. Hij verklaarde dat hij was mishandeld en daarbij was geslagen en herhaaldelijk tegen zijn hoofd was geschopt. Ambulancepersoneel ontfermde zich over de man en bracht hem naar het ziekenhuis.

Buiten heterdaad aangehouden

De politie startte een onderzoek naar de toedracht. Het was direct duidelijk dat het slachtoffer en de verdachten bekenden van elkaar waren en dat het motief voor de mishandeling mogelijk in de relationele sfeer lag. Een officier van justitie verleende toestemming de verdachten buiten heterdaad aan te houden waarna ze maandag 4 december in hun woningen uit hun bed zijn gelicht. De mannen, een 61-jarige man uit Leiderdorp en zijn zoons van 23 en 30 jaar uit Leiderdorp en Koudekerk aan den Rijn, zijn voor verhoor ingesloten. Zij worden naar verwachting donderdag 7 december voorgeleid aan een rechter-commissaris.