Politie Nederland voorzitter internationaal netwerk persoonsvermissingen

Beter gebruikmaken van burgerparticipatie

De Wit: ‘Burgerparticipatie bij vermissingsonderzoeken is een van de vele vraagstukken die zich afgelopen jaren hebben aangediend en zich enorm ontwikkelden. Waar de politieorganisatie eerder nog terughoudend was bij de welwillendheid van burgers om mee te helpen zoeken, lijkt het tij nu definitief gekeerd en trekken wij juist gezamenlijk op. Daarover willen wij met onze internationale gasten spreken. Wij willen beste praktijken delen en bovenal leren hoe politieorganisaties nog beter gebruik kunnen maken van de kracht van het publiek. Burgers willen ons actief helpen en dat zien we ook in andere landen gebeuren. Politie en publiek hebben hetzelfde doel: samen zoeken naar vermiste personen en onbekende doden weer een naam geven. Zodat wij hen kunnen verenigen met achterblijvers, bezorgde en ongeruste families die niet weten waar hun geliefde is en in onzekerheid leven. Dat is waar wij het voor doen en daarom is het belangrijk dat wij elkaar, politie en burgers, weten te vinden. Zeker hier in Europa.’