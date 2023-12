Politie zoekt mogelijk tweede verdachte dodelijk steekincident Hazelaarstraat

Die dag kreeg de politie rond 11.45 uur meldingen dat er iemand zou zijn neergestoken op de Hazelaarstraat. Kort daarna troffen agenten ter plaatse op straat een zeer zwaargewonde man aan. Hij moest gereanimeerd worden en is vervolgens in kritieke toestand met spoed naar het ziekenhuis overgebracht en is daar aan zijn verwoningen overleden. De agenten konden ter plaatse ook een verdachte aanhouden. Nu zijn er aanwijzingen dat nog iemand betrokken is geweest bij het steekincident.

De recherche onderzoekt de zaak en spreekt graag met getuigen die meer weten over een mogelijke tweede persoon die betrokken was bij dit incident. Heb jij relevante informatie voor het onderzoeksteam? Laat het ons dan weten via onderstaande gegevens.



Bvh-nr: 2023245040