Verdachte vlucht na achtervolging

Rond 19.00 uur ontvangen agenten een melding dat de ANPR-camera een voertuig had geregistreerd, waarvan de bestuurder zich mogelijk bezig zouden met criminele activiteiten en niet in het bezit zou zijn van een rijbewijs. Rond 19.25 uur ziet een agent het voertuig op de N57 bij Vrouwenpolder. De agent gaat voor het gezochte voertuig rijden en geeft hem een stopteken. Het voertuig lijkt de politieauto in eerste instantie te volgen, maar besluit dan om met hoge snelheid alsnog zijn weg te vervolgen. De agent zet de achtervolging in richting Vlissingen. Na een tijdje komen er meer politieauto’s bij om het voertuig tot stoppen te manen. Vanwege het rijgedrag van de bestuurder moeten diverse tegenliggers uitwijken naar de berm, de bestuurder haalt namelijk gevaarlijk in, rijdt over verdrijvingsvlakken en in tegengestelde richting.

Op de Bloemenlaan remt de bestuurder af vanwege werkzaamheden. De politieauto komt ook tot stilstand en raakt hierbij het verdachte voertuig. De bestuurder springt uit de auto en rent weg. De agent springt ook uit zijn auto en zet de achtervolging te voet verder. De verdachte weet echter te ontkomen en is niet meer aangetroffen. Het voertuig van de verdachte is in beslag genomen voor onderzoek.

De tenaamgestelde van het voertuig kan diverse boetes verwachten. Uit onderzoek zal moeten blijken wie de verdachte bestuurder was van het voertuig.