Onderzoek na melding schietincident Meester Arendstraat

Het is kort voor elf uur, vrijdagavond 8 december, als er bij de meldkamer een melding binnenkomt dat er zou zijn geschoten op de Meester Arendstraat. Omstanders dachten eerst dat het om vuurwerk ging, maar nadat op straat een beschadigde auto was aangetroffen ontstond al snel het vermoeden van een schietincident. Daarbij waren geen gewonden gevallen.

De politie is direct een onderzoek gestart. De forensische opsporing kwam naar de Meester Arendstraat om met een sporenonderzoek te starten. Het onderzoek gaat vandaag verder. Zo zal er onder meer buurtonderzoek gedaan worden en kijken we naar beschikbare camerabeelden.

Agenten die gisteravond met omwonenden spraken, kregen te horen dat een maaltijdbezorger die rondom het schietincident op de Meester Arendstraat was mogelijk meer informatie heeft. Helaas heeft de politie deze getuige nog niet gesproken, en het is voor het onderzoeksteam wel van belang dat er een zo compleet mogelijk informatiebeeld is van het incident. Als u (de) getuige was, en nog niet met ons gesproken heeft, neem dan contact op via onderstaande mogelijkheden. Het kan ook anoniem.