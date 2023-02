Getuigen gezocht beschieting appartementencomplex

Getuigen en camerabeelden

De politie doet momenteel onderzoek naar de beschieting. Help ons mee deze zaak op te lossen en laat het weten als je meer informatie hebt. Ook zijn camerabeelden van de omgeving en locatie meer dan welkom. Neem contact op met de recherche via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. U kunt ook anoniem met de politie spreken via 0800-7000.



Betreft BVH 2023024895