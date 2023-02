Verdachte straatroof aangehouden dankzij Team West

Het slachtoffer van de straatroof verliet op dinsdag 26 juli rond 21.30 uur samen met een vriend het station Meerzicht. Terwijl zij daar liepen, werden ze door een groep jongens tegengehouden en gedwongen hun spullen in te leveren. Het 17-jarige slachtoffer weigerde dit te doen en rende weg. De groep ging achter hem aan en bij het winkelcentrum werd hij door de groep klem gezet, geslagen en van zijn mobiele telefoon en zijn airpods beroofd. Zijn vriend riep de hulp in van familieleden en samen konden zij een van de straatrovers op het Jagerspad achterhalen en maakten een paar opnames van hem. Deze straatrover riep echter dat hij niks had gedaan en rende weg. Een getuige meldde later dat hij had gezien dat deze jongen een mobiele telefoon had weggegooid. Dit bleek later de weggenomen telefoon te zijn van het 17- jarige slachtoffer.

Herkenbare beelden getoond

In het programma van Team West liet de politie eind januari nog de onherkenbaar gemaakte beelden van de vermoedelijk minderjarige straatrover zien. En werd een oproep gedaan aan de verdachte om zich te melden. Dit deed de verdachte niet , waarna de politie in de uitzending van afgelopen dinsdag beelden zien waarop de verdachte herkenbaar was. Dit zorgde ervoor dat de politie donderdagavond 9 februari een tip kreeg waarna de identiteit van de verdachte bekend werd. Zoals gebruikelijk zijn de beelden direct verwijderd. De verdachte zit vast en zal later worden gehoord.

Opsporingsprogramma’s

De politie werkt met verschillende lokale en regionale omroepen samen op het gebied van opsporingscommunicatie waarin het publiek gevraagd wordt om mee te helpen bij het oplossen van misdrijven. Regelmatig laat de politie in deze programma's camerabeelden van verdachten zien.