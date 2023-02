Getuigen gezocht na explosie Rosestraat Rotterdam

De stoep vóór het portiek vol met gebroken glas

Wel werden ongeveer 20 personen uit hun woning gehaald, zodat onderzoek gedaan kon worden naar het incident en of de woningen nog veilig waren om te betreden. De politie heeft geen aanhouding kunnen verrichten.



Enorme klap

Op klaarlichte dag schrokken bewoners aan de Rosestraat van de enorme klap. In één van de portieken bleek een explosief te zijn afgegaan. De hulpverlening werd direct opgeschaald om bewoners in veiligheid te brengen en om met zekerheid te kunnen stellen dat de situatie veilig was om onderzoek te doen.



Opgevangen

Bewoners van de portiek, en de aangelegen portieken, werden uit hun woning gehaald en bij een door de gemeente aangewezen plek opgevangen. De bewoners van de aangelegen portieken konden al snel weer terug naar hun woning. De bewoners van de portiek waar het explosief is afgegaan, moeten helaas nog wachten op afronding van het sporenonderzoek en technische keuring van de woningen. De Rosestraat werd halverwege de middag weer vrijgegeven voor verkeer.



Tip de politie

Getuigen spreken over een man in donkere kleding die even voordat het explosief afging, uit het portiek kwam en in de richting van de Kuip rende. Bent of kent u deze man? Neem dan contact met de politie op. Ook als u iets gezien van de ontploffing heeft of camerabeelden uit de omgeving van het incident.