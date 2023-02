Agent krijgt kopstoot van verkeershufter

Ook negeerde de automobilist het ter plaatse geldende inhaalverbod en had hij zijn telefoon in zijn hand. De bestuurder kreeg een stopteken van de politie. Na enige aarzeling voldeed hij daar wel aan. Agenten liepen naar de auto toe en werden meteen op een agressieve manier aangeroepen door de 34-jarige man. Hij stapte uit zijn auto en zwaaide wild met zijn armen. De agenten roken een alcohollucht bij de man en wilden een blaastest bij hem afnemen. De man wenste nergens aan mee te werken en schold de agenten uit. Hierop werd hij aangehouden.

De aangehouden automobilist werd in de politieauto gezet. Op dat moment zag hij kans om een van de agenten een kopstoot te geven. De agent deed aangifte.

Bij een onderzoek in de auto van de man troffen agenten een op een vuurwapen lijkend voorwerp aan. Dat is in beslag genomen voor onderzoek. Het betreft mogelijk een airsoftwapen. De man uit Hoek is in verzekering gesteld en zit nog vast. Hij wordt vrijdag gehoord door rechercheurs. Er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt en hij krijgt bekeuringen voor alle verkeersovertredingen die hij beging.