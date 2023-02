Een gewiekste bedrijfsinbraak in Eindhoven

Inbraak – Eindhoven

Deze dief was al vroeg op pad. Half vijf in de ochtend om precies te zijn. Wanneer hij op 15 januari een garagebedrijf aan de Ruysdaelbaan voorbijloopt, bedacht hij zich dat hier vast wel iets te halen zou zijn. Met een steen slaat hij een raam in en springt naar binnen en staat ook net zo snel weer buiten. Met een kostbare laptop in zijn handen gaat hij er vandoor. We hebben haarscherpe beelden van de man. Wie weet wie hij of waar we hem kunnen vinden?

Spoofing met pinfraude – Sint-Oedenrode, Eindhoven, Deurne

Ook in deze aflevering staan we stil bij deze zeer ergerlijke vorm van oplichting, spoofing ofwel oplichting door nepbankmedewerkers. Uw bank zou u nooit op deze manier op bellen. Laat staan dat er iemand van de bank bij u aan de deur komt om uw bankpas op te halen. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: trap er niet in!

In Sint-Oedenrode wordt een 88-jarige man opgelicht door een nepbankmedewerker. In Deurne een 86-jarige vrouw. En in Eindhoven gaan ze nog een stapje verder. Daar wordt een 89-jarige mevrouw gebeld door een nepbankmedewerker die haar aan de telefoon hield tot er iemand aan de deur kwam die ze binnen liet. Niet alleen haar pinpas, maar ook sieraden, geld en een portemonnee worden meegenomen.

Het is om verdrietig van te worden. Elke keer weer zijn het de ouderen onder ons die het makkelijkst slachtoffer worden van dit soort criminelen. We laten duidelijke beelden van de pinners zien en hebben maar een vraag: wie zijn dit?

