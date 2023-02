Opnieuw drie aanhoudingen in onderzoek dodelijke schietpartij

Afgelopen woensdag werd in zijn woonplaats Heerlen een man van 21 jaar aangehouden. In de loop van donderdag pakte het onderzoeksteam nog eens twee mannen op. Eén van 24 jaar uit Nuth en de ander is 30 jaar en komt uit Heerlen.



Vijf verdachten

Met deze drie aanhoudingen zijn nu in totaal vijf verdachten opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke geweldsincident op de Schuureikenweg in Hoensbroek. Al eerder, op dinsdag 31 januari, werden in Maasmechelen (B) twee verdachten van 25 en 27 jaar uit Heerlen gearresteerd. Het tweetal is nog niet overgeleverd aan Nederland en zit nog vast in België. De verwachting is dat ze komende week naar Nederland overgebracht worden.



Eerdere aanhoudingen

In de zomer 2021 zijn ook al vier verdachten aangehouden. Na een korte periode te hebben vast gezeten en verhoord te zijn, zijn ze weer vrije voeten gesteld. Dit betroffen andere personen dan de nu aangehouden mannen.



Onderzoek / Opsporing Verzocht

Het onderzoeksteam heeft zicht gekregen op de rollen van de verdachten en hiermee zijn belangrijke stappen in het onderzoek gezet. Met deze aanhoudingen stopt het onderzoek nog niet. Afgelopen dinsdag besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan deze zaak. Naar aanleiding van de uitzending zijn inmiddels zes tips binnengekomen. Ook via Meld Misdaad Anoniem is getipt. De informatie die uit al deze tips naar voren is gekomen, wordt nu verder onderzocht en waar mogelijk meegenomen in het onderzoek.



Beperkingen

Alle verdachten die zijn aangehouden, zitten in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.