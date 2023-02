Getuigen straatroof gezocht

Het slachtoffer loopt met zijn vriendin op straat met een scooter aan de hand. Zij lopen vanaf een supermarkt aan de Korenbloem richting de Pinksterbloem. Als zij op de brug lopen, worden zij aangesproken door twee mannen. De 19-jarige man wordt daarna bedreigd, vastgegrepen en komt ten val. De twee verdachten weten zijn jas mee te nemen en gaan er vervolgens vandoor. Na een zoekslag zijn de verdachten helaas niet meer aangetroffen.

De twee verdachten spraken het stel eerder al aan bij het winkelcentrum, maar zij schonken hier weinig aandacht aan. Mogelijk zijn zij gevolgd en heeft iemand de personen gezien of meer informatie over hen.

Signalement verdachten

Verdachte 1:

Jongeman

Rond de 20 jaar oud

Ongeveer 1.75 meter

Lichte huidskleur

Blond haar

Blond baardje

Zwarte muts

Dikke, lange zwarte jas met capuchon

Verdachte 2:

Jongen

Tussen de 16 en 17 jaar oud

Lichte huidskleur

Zwarte jas met capuchon

Tasje schuin over de schouder gedragen

Heeft u iets gezien?

In het kader van het onderzoek is de politie op zoek naar mogelijke getuigen. Heeft u de beroving zien gebeuren in de buurt van de Pinksterbloem, de verdachte eerder zien lopen of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een dashcam? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of upload de beelden direct via onderstaand tipformulier en vermeld daarbij het volgende nummer: 2023029491.