Zes verdachten aangehouden voor mogelijke ontvoering in Zoeterwoude

Een getuige belde gisteren rond 21:00 uur de politie over een verdachte situatie in de bosjes aan de Aziëlaan. Bij aankomst zien agenten drie verdachten staan die direct op de vlucht slaan. Een van hen probeert te ontkomen met de auto. In zijn vluchtpoging raakt hij een willekeurige fietser. De drie mannen zijn aangehouden. Bij de aanhouding is een waarschuwingsschot gelost door een agent. Op de locatie troffen de agenten een slachtoffer aan, een 28-jarige man uit Naaldwijk. Hij is gewond vervoerd naar het ziekenhuis. Ook de fietser is gewond vervoerd naar het ziekenhuis.



Niet veel later zagen agenten uit de richting van het plaats delict een ander verdacht voertuig komen rijden. In de auto zaten drie mannen. Ook zij zijn aangehouden als verdachten.

Lopend onderzoek

De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd en welke relatie er is tussen de zes verdachten en het slachtoffer. In dit stadium van het onderzoek kunnen we daar nog niets over zeggen. Alle verdachten zitten nog vast en worden gehoord. De identiteit van de zes verdachten moet nog worden vastgesteld.



Tips of getuigen

Wij komen graag in contact met mensen die iets (verdachts) gezien of gehoord hebben of in het bezit zijn van camerabeelden rond de Geerweg en Aziëlaan in Zoeterwoude, tussen 20:30 en 22:00 uur. Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of maak gebruik van een van de onderstaande contactmogelijkheden.