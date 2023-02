Man aangehouden na mishandeling vrouw in café

Tilburg - Agenten belast met het horecatoezicht in het uitgaanscentrum van Tilburg hebben zaterdag 11 februari 2023 omstreeks 03.35 uur in samenwerking met enkele portiers een 30-jarige Tilburger aangehouden ter zake mishandeling. Hij zou in een horecazaak op de Heuvel een 21-jarige vrouw met gebalde vuist in het gezicht hebben geslagen. Verder hebben de horecadienders nog een verkeerscontrole gehouden waarbij onder meer drie bestuurders werden betrapt op het rijden onder invloed.