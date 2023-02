Overvaller kantoorboekhandel aangehouden

De overvaller komt rond sluitingstijd de kantoorboekhandel aan de Vrijlandstraat binnen. Hij bedreigt personeel met een wapen. Hij neemt geld mee en loopt dan de winkel weer uit. Agenten hebben in de omgeving gezocht naar de man. Ook hebben zij voorbijgangers gevraagd of ze de verdachte hebben gezien. Via een Burgernetmelding is het signalement van de overvaller verspreid met de oproep om naar de man uit te kijken. Na een tip is een arrestatieteam zaterdagnacht rond 03.15 uur een flatwoning in de wijk Dauwendaele binnengegaan. De 35-jarige bewoner is aangehouden. De verdachte zit vast. De recherche doet verder onderzoek naar de overval.