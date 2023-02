Man met wapen aangehouden

Rond 07:00 uur zaterdagochtend ontving de politie melding dat er schoten gehoord zouden zijn op de Elsstraat in Beek. Toegesnelde agenten troffen daar inderdaad een man met een wapen aan. Het lijkt erop dat hij niet gericht op iemand geschoten heeft. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen. De persoon in kwestie is aangehouden en de omgeving van de Elsstraat is afgezet voor onderzoek van de Forensische Opsporing. Verder is de politie in gesprek met getuigen en onderzoekt camerabeelden om een beter beeld te krijgen van wat er zich die zaterdagochtend op de Elsstraat heeft afgespeeld