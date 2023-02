Man gewond bij steekincident Rotterdam

Voorafgaand aan de steekpartij zou de Pool zijn auto op de Dreef hebben stilgezet en daar in contact met een groepje jongeren zijn gekomen. Wat er vervolgens precies gebeurd is onbekend, maar de man liep een steekwond op. Hij wist nog naar de Lede te lopen, waar ambulancepersonaal en een mobiel medische team zich over hem ontfermden. De man werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.



Onderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart dat zich met name richt op de vraag wat er precies op de Dreef gebeurde en wie erbij betrokken waren. Heeft u gezien wat er rond 16.15 op de Dreef tussen de automobilist en een groepje jongeren heeft afgespeeld? Of heeft u beelden van het incident, bijvoorbeeld van een bewakingscamera, dashcam of deurbelcamera? Laat het de politie weten via 0900-8844 tip via onderstaande button of bel of anoniem naar 0800-7000.